Calciomercato Juventus, Vlahovic non basta | Secondo colpo già scelto

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al mercato della Juventus, con particolare focus su un eventuale colpo a centrocampo dopo Vlahovic in attacco

La Juventus si sta proclamando regina di questo mercato invernale, con l’arrivo di Dusan Vlahovic come fiore all’occhiello. Il bomber serbo sarà l’arma segreta di Allegri per provare ad agguantare una qualificazione Champions a dir poco vitale per le ambizioni future del club bianconero. La società potrebbe però anche non fermarsi qui, e un altro reparto sempre sotto grande osservazione è il centrocampo, con diversi calciatori associati al club di Agnelli nelle ultime settimane.

Come sempre molto dipende anche dalle uscite con le casistiche riguardanti i vari Arthur, Ramsey ed anche Bentancur. Nelle settimane scorse, su Calciomercato.it, avevamo parlato del recente ritorno di fiamma della Juventus per Nahitan Nandez, jolly uruguaiano del Cagliari che è tornato anche di recente in auge.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e poi un rinforzo a centrocampo: il colpo perfetto

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio ad un eventuale rinforzo della Juventus a centrocampo dopo l’acquisto di Vlahovic. Tre i profili proposti oltre al già citato Nandez.

A trionfare con il 41,9% dei voti raccolti, e dunque con un importante vantaggio sulla concorrenza, è Denis Zakaria, mediano del Borussia Moenchengladbach col contratto in scadenza il prossimo giugno. Lo svizzero, accostato anche altre big italiane in passato, ben si sposerebbe nel centrocampo di Allegri ed ha ormai già deciso di non rinnovare il proprio accordo con la società tedesca. Alle sue spalle col 31,2% si assesta Bruno Guimaraes, centrocampista brasiliano di grande talento che però si avvia verso altri lidi, col Newcastle pronto ad accoglierlo.

Chiudono il quadro rispettivamente col 20,4% e il 6,5% Nandez, come detto in uscita da Cagliari, e Ndombele che era stato accostato anche ad altri top club europei.

Ecco l’esito del sondaggio su Twitter: