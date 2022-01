Salernitana, sfuma Diego Costa | Trattativa saltata, il motivo

Salernitana scatenata sul mercato, ma salta il colpo Diego Costa: dietrofront sull’attaccante ispanobrasiliano

Tra le squadre più attive in questi giorni sul mercato c’è certamente la Salernitana. I campani, all’ultimo posto in classifica, vogliono tentare il tutto per tutto per la salvezza. La nuova presidenza targata Iervolino, con Sabatini in cabina di regia, rilancia le sue ambizioni e insiste per acquisti importanti.

I granata, come raccontato da Calciomercato.it, si avvicinano a Simone Verdi. C’è anche la suggestione Kaio Jorge dalla Juventus. C’è però anche un colpo che si allontana. La Salernitana era segnalata molto attiva su Diego Costa, ma ci sarebbe stato un dietrofront da parte dei campani. La società ha indagato sulle condizioni fisiche dell’attaccante ex Atletico Madrid, ora svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Mineiro. Condizioni fisiche che non avrebbero convinto fino in fondo e per questo l’affare sarebbe stato abortito.