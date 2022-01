Scatenato il club campano che si appresta a piazzare un altro colpo di mercato dopo l’arrivo di Walter Sabatini in società

Dall’incubo al sogno, la storia della stagione della Salernitana inizia ad assumere contorni sempre più fiabeschi. Danilo Iervolino, giunto al timone della società lo scorso 31 dicembre, non solo ha salvato il club da un destino quasi segnato, ma ha rilanciato improvvisamente le speranze salvezza.

Il primo vero colpo della nuova proprietà è stato ingaggiare Walter Sabatini, uno dei migliori direttori sportivi degli ultimi anni che ha preso in mano il mercato della Salernitana. L’ex dirigente di Bologna, Inter e Roma non ha perso tempo, iniziando a lavorare sin da subito per rinforzare la rosa a disposizione. Nelle ultime ore sono stati accostati diversi nomi, da Simone Verdi ad Armando Izzo, passando anche per la suggestione in avanti che porta al giovane talento della Juventus di Kaio Jorge.

Calciomercato Salernitana, in chiusura il colpo Diego Costa

Dopo aver chiuso il prestito di Sepe dal Parma, il grande obiettivo della Salernitana è diventato Diego Costa. Come raccolto da Calciomercato.it, quello che fino a pochi giorni fa sembrava un solo un sogno potrebbe diventare prestissimo realtà. Il club campano nelle scorse ore ha ottenuto il sì da parte dell’attaccante brasiliano, libero sul mercato dopo l’ultima esperienza all’Atlético Mineiro.

La trattativa è talmente avanzata che l’ex centravanti di Chelsea e Atletico Madrid potrebbe anche firmare in serata il nuovo accordo con la Salernitana. Un contratto che legherebbe Diego Costa alla formazione allenata da Colantuono per sei mesi con opzione per il rinnovo sino al giugno 2023 in caso di salvezza. Un obiettivo – questo – che sembrava impossibile sino a poche settimane fa, ma che l’accoppiata Ribery-Diego Costa potrebbe rendere meno complicato di quanto si possa credere.