ESCLUSIVO | La Salernitana accelera per Verdi: c’è la data del sì

La Salernitana è scatenata sul mercato. Oggi hanno svolto il primo allenamento Sepe e Mazzocchi, si lavora per il colpo Diego Costa ma c’è anche Simone Verdi per l’attacco.

Verdi con Juric non sta trovando spazio, ha totalizzato solo quattro presenze di 88 minuti complessivi, realizzando un gol alla seconda giornata contro la Fiorentina. Il Torino, che ha rinforzato l’attacco con Pellegri dal Milan e Seck dalla Spal, può lasciar partire l’ex Napoli.

Sabatini sta ricostruendo la squadra, vuole dare a Colantuono un gruppo che può credere alla battaglia per la salvezza a partire dal posticipo di lunedì 7 febbraio contro lo Spezia. Il direttore sportivo ex Bologna sta tenendo fede alle parole pronunciate in conferenza stampa, durante la quale ha promesso una decina di rinforzi distribuiti in tutti i reparti.

L’assalto a Simone Verdi è concreto, la formula dovrebbe essere il prestito secco, stanno definendo l’affare i presidenti Cairo e Iervolino.

Salernitana, agente Verdi atteso in città

Il trasferimento di Verdi alla Salernitana, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è in dirittura d’arrivo. Sarebbe la sua seconda esperienza in Campania dopo quella al Napoli nella stagione 2018-19, chiusa con 24 presenze, 4 gol e 1 assist.

Tutto dovrebbe essere definito entro la giornata di sabato, è atteso nei prossimi giorni a Salerno il procuratore di Simone Verdi proprio per accelerare i tempi dell’affare. L’attacco granata ha quindi le porte girevoli: s’attende Diego Costa, dovrebbe partire verso Parma Simy.

Va verso la conferma Bonazzoli, il miglior marcatore della Salernitana con quattro gol. Djuric anche potrebbe essere confermato e spera in proposte per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno mentre Gondo sembra destinato alla Cremonese.