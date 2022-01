Il Milan risponde a Inter e Juventus | Tre colpi per infiammare il mercato

Con Vlahovic alla Juventus e Gosens verso l’Inter, il Milan deve rispondere anche sul mercato: tre nomi che infiammano i rossoneri

Sui social i tifosi rossoneri stanno reagendo alle notizie di mercato che coinvolgono Inter e Juventus con sgomenti nei confronti della dirigenza meneghina: Paolo Maldini è chiamato a rispondere.

Le avversarie per il dominio sul calcio italiano nei prossimi anni si stanno muovendo con grande forza. I nerazzurri in questi giorni stanno chiudendo per l’arrivo di Robin Gosens, mentre la Juventus ha messo a segno il colpo Vlahovic: un acquisto ‘monstre’, mai visto nel mercato invernale italiano. Il Milan vuole rispondere in maniera decisa, ma per farlo molto probabilmente dovrà aspettare il mercato estivo: tre nomi nei piani di Maldini e Massara per rispondere alle rivali storiche.

Calciomercato Milan, tre nomi per l’estate | Botman, Renato Sanches e Belotti

La risposta del Milan alle manovre di mercato di Juventus e Inter potrebbe arrivare in estate. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, Paolo Maldini sarebbe al lavoro per mettere a segno un grande colpo per reparto: per la difesa resta in pole la candidatura di Sven Botman, per il centrocampo c’è Renato Sanches e in attacco crescono le quotazioni di Andrea Belotti. Tre colpi per non perdere la scia delle due rivali storiche.

Il difensore olandese è il grande obiettivo dei rossoneri, che proveranno fino al 31 gennaio a convincere il Lille a lasciarlo partire subito. Il club transalpino ha rifiutato 40 milioni di euro dal Newcastle e, per aggiudicarsi Botman, il Milan deve mettere in conto di sborsare una cifra importante. Sempre con il Lille, poi, potrebbero ripartire i dialoghi che coinvolgono Renato Sanches: il portoghese ha lo stesso agente di Leao, Jorge Mendes, e in estate sarà ad un anno dalla scadenza. Le richieste dei francesi per il centrocampista caleranno e Sanches potrebbe raccogliere l’eredità di Kessie.

Infine, in attacco il nome caldo è quello di Andrea Belotti. Il capitano granata è in scadenza di contratto con il Torino e l’intenzione di lasciare il club al termine della stagione appare ormai chiara. Con un grosso investimento da destinare a difesa e centrocampo, il Milan potrebbe risparmiare in attacco firmando il ‘Gallo’ a parametro zero. A 28 anni, poi, si tratterebbe anche di una ‘pescata’ interessante per il Diavolo.