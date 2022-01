Effetto Vlahovic sulla Juventus | Come cambia il rinnovo di Dybala

L’arrivo di Dusan Vlahovic cambia la Juventus e avrà un impatto anche sul resto della squadra: gli effetti sul rinnovo di Dybala

La Juventus ha rotto gli indugi e, a meno di una settimana dalla chiusura, si è presa lo scettro di regina del mercato: Dusan Vlahovic sarà il nuovo attaccante bianconero.

Un’operazione colossale, quella che porterà il bomber serbo a Torino. Come vi abbiamo rivelato nella giornata di ieri su Calciomercato.it, in 48 ore ci sarà il closing dell’affare: l’agente Ristic incontrerà la dirigenza per gli ultimi dettagli legati al contratto. Vlahovic dovrebbe firmare con la sua ‘Signora’ per quattro anni e mezzo, con uno stipendio da 7 milioni a stagione. Il contratto del bomber sarà il nuovo paradigma in casa Juventus e avrà un effetto diretto anche sul rinnovo di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | La situazione dopo l’arrivo di Vlahovic

I tifosi bianconeri sono al settimo cielo per l’arrivo di Dusan Vlahovic, ma la domanda che ora rimbomba nella mente di molti coinvolge il futuro di Paulo Dybala. Come raccontato nelle scorse settimane su queste pagine, per il rinnovo dell’argentino è tutto rimandato a febbraio, quando Jorge Antun tornerà a Torino. La prima considerazione da tenere in mente per sapersi orientare sul prolungamento di contratto della ‘Joya’ è che le cifre di cui si parlava a novembre sono da dimenticare.

La Juventus deve abbassare il monte ingaggi e lo stipendio che percepirà Vlahovic potrebbe anche essere considerato il tetto massimo dal club piemontese: 7 milioni di euro. Difficile ipotizzare una cifra superiore per Paulo Dybala, che rischia di essere messo davanti ad un ultimatum: o rinnovi alle nostre cifre o siamo disposti a perderti a zero a fine stagione. Certo, la coppia d’attacco composta con il bomber serbo intriga tutti e anche Massimiliano Allegri, ma le esigenze di bilancio restano. In caso di addio a zero, poi, inutile nascondere come l’Inter possa diventare un’opzione reale e intrigante per la ‘Joya’, che ritroverebbe Beppe Marotta. La volontà del giocatore, in ogni caso, resta quella di dare la precedenza alla sua ‘Signora’: l’incontro di febbraio sarà determinante.