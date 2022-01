La Juventus è molto attiva anche in vista delle mosse da portare avanti per il prossimo giugno

Sono ore bollenti in casa Juventus per via dell’imminente chiusura del mega affare Dusan Vlahovic. Nelle prossime ore il club bianconero incontrerà l’agente del centravanti serbo per definire gli ultimi dettagli del trasferimento a titolo definitivo.

Lo sguardo dei dirigenti juventini è però rivolto anche al futuro, nella convinzione di poter tornare già dalla prossima stagione a recitare un ruolo di prim’ordine nella lotta allo scudetto. Se da una parte l’investimento di Vlahovic darà senz’altro una spinta importante da qui a fine anno per portare la formazione di Max Allegri nei primi quattro posti in Serie A, dall’altra il vero grande obiettivo della Juventus è quello di completare la rosa nella prossima sessione e tornare competitiva come un tempo. Non a caso, per questa ragione, nelle ultime settimane è venuto fuori il nome di un possibile grande rinforzo anche in difesa.

Juventus, occasione Sule: lascerà il Bayern Monaco a fine stagione

Il profilo in questione è quello di Niklas Sule, centrale che la Juventus segue da tempo e che sta cercando di bloccare per il prossimo giugno. Il difensore tedesco andrà in scadenza di contratto a fine stagione e, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, non rinnoverà con il Bayern Monaco. La conferma è arrivata in mattinata con le parole pronunciate da Oliver Kahn (direttore generale del club) in conferenza stampa: “Le trattative sono state lunghe. Abbiamo fatto un’offerta che Sule non ha accettato. Gli è stata fatta un’ottima offerta. Ma dobbiamo rispettare certi limiti economici. Sappiamo già che Niklas vuole andar via alla fine della stagione”.

Riuscire a piazzare il colpo non sarà comunque semplice, a causa delle tanti concorrenti che la Juventus dovrà sfidare. Lo scorso novembre, quando i bianconeri iniziarono ad intrecciare i primi contatti con Sule, si era parlato ad esempio del pressing del Newcastle sul difensore. E il club inglese non è l’unico sulle tracce del tedesco, visto che sempre dalla Premier League il Chelsea pare stia monitorando la sua situazione qualora non dovesse strappare il rinnovo di Rudiger. Mentre anche in Spagna sono pronti scommettere su un futuro assalto del Barcellona, sempre molto attento alle opportunità a costo zero.

Antonio Siragusano