Juventus presa in contropiede sul mercato: vola in Premier a zero

I piani della Juventus per il futuro e per il mercato dovranno scontrarsi contro l’opulenza della Premier League: l’ultima mossa a zero

Non sarà semplice per i bianconeri rinforzare la rosa nei prossimi anni senza avere una grande disponibilità economica e con la concorrenza estera.

La Juventus, per riuscire a rimanere competitiva, è molto attenta anche al mercato dei parametri zero. Diversi sono i giocatori in scadenza al 30 giugno 2022 che potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri, ma la concorrenza della Premier League e dei suoi club più ricchi potrebbe complicare i piani di Cherubini. L’ultima idea della ‘Vecchia Signora’, infatti, potrebbe essere vanificata dall’inserimento dei ‘nuovi ricchi’ inglesi.

Calciomercato Juventus, Sule è un’occasione | Ma il Newcastle fa sul serio

Una delle occasioni più illustri sul mercato dei parametri zero è rappresentata da Niklas Sule, il difensore classe ’95 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Come riportato da ‘Calciomercatonews.com’, la Juventus segue con interesse il centrale tedesco e potrebbe rappresentare un ottimo rinforzo per il pacchetto arretrato di Massimiliano Allegri. Il problema, però, sarebbe rappresentato dalla concorrenza della Premier League.

Secondo quanto rivelato da ‘Sport Bild’, infatti, il Newcastle farebbe sul serio per Sule: la dirigenza dei ‘Magpies’ avrebbe già iniziato a muoversi con l’entourage del difensore per battere la concorrenza. Gli inglesi potrebbero offrire più della Juve, mettendo in seria difficoltà Federico Cherubini e la dirigenza bianconera. Il rischio è quello di vedere un altro giocatore preferire il campionato inglese rispetto ad una soluzione in Serie A.