Sta ritrovando nuova fiducia e maggiore equilibrio la Juventus di Massimiliano Allegri, come confermato dalla solida prestazione difensiva messa in campo ieri sera a San Siro contro il Milan. La buona striscia di risultati in campionato ha raddrizzato la classifica dei bianconeri che adesso vedono il quarto posto come un obiettivo ampiamente alla portata.

La stagione in corso è stata parecchio complicata sino a questo momento per la Juventus, non solo per la deludente classifica in Serie A, ma anche per la sconfitta rimediata in Supercoppa nella finale contro l’Inter. Al di là di risultati distanti dagli obiettivi che erano stati fissati ad inizio anno, a preoccupare è stata una rosa che in diverse occasioni non si è dimostrata essere interamente all’altezza del blasone del club. Per questa ragione il mercato della prossima estate porterà cambiamenti significativi in più reparti.

Chi non sta disputando la sua miglior annata ed ha già palesato il suo malcontento per l’andazzo della sua avventura in Italia, è Matthijs de Ligt. Il suo agente, Mino Raiola, appena un mese fa aveva difatti messo sul mercato il difensore centrale, rivelando di essere pronto per un nuovo step dopo i tre anni in maglia bianconera. Da sempre l’ex Ajax piace al Barcellona, soluzione assai gradita al suo entourage per la grande tradizione di olandesi passati in blaugrana. Ma non manca la concorrenza di altri club, sia in Spagna con l’Atletico Madrid in prima linea, ma pure in Germania con una grande potenza come il Bayern Monaco.

Bayern Monaco, Sule diventa un nome caldo per la Juventus

Proprio dalla formazione tedesca potrebbe venir fuori l’erede di De Ligt in maglia bianconera. A fine stagione, difatti, Niklas Süle andrà in scadenza di contratto con il Bayern e – stando alle ultime conferme da parte della ‘Bild’ – avrebbe già scelto di non rinnovare. Difensore classe 1995, fisicamente potrebbe risultare dominante in un campionato come quello italiano, dando una grossa mano ad un reparto in cerca di nuovi interpreti come quello della Juventus. Il centrale tedesco è già stato in passato accostato ai bianconeri, anche se in Germania sono pronti a scommettere su un forte inserimento del Barcellona.

La coppia Bonucci-Chiellini è ancora una delle migliori in circolazioni, come dimostrato peraltro nello scorso Europeo, ma gli acciacchi dovuti all’età iniziano a farsi sempre più frequenti per entrambi. Il rendimento di Rugani è cresciuto a dismisura nell’ultimo periodo, ma non basta: per questo motivo la probabile partenza di de Ligt impone alla Juventus l’acquisto di un difensore di altissimo livello dal calibro di Sule.

