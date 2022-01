Inter, non solo Gosens | Lanciata la sfida in Serie A

L’Inter inarrestabile sul mercato, l’arrivo di Gosens non ferma le operazioni nerazzurre: altro nome e lotta senza quartiere in Serie A

Giorni importanti per il mercato dell’Inter, che ha piazzato una accelerazione importante nelle ultime ore. I nerazzurri, che finora erano rimasti in attesa, regaleranno a Simone Inzaghi rinforzi di spessore e nei ruoli chiave per la seconda parte di stagione.

Definiti i dettagli dell’operazione Gosens dall’Atalanta, oltre all’esterno mancino in dirittura d’arrivo anche Caicedo dal Genoa per l’attacco. Un doppio colpo utile per le esigenze interiste, ma la mossa della capolista per Gosens può originare anche altre mosse nel prossimo futuro.

Inter, Gosens lancia il domino di mercato: corsa a tre

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, l’Atalanta, per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Gosens, pensa ad Andrea Cambiaso. Il giovane laterale del Genoa è uno dei prospetti più interessanti del campionato. Bergamaschi che si iscrivono alla corsa, ma ci pensa anche l’Inter. I campioni d’Italia in carica continuano a trattare il rinnovo di Perisic, ma, qualora il croato non dovesse prolungare il suo accordo, il nome per sostituirlo potrebbe essere proprio il giovane esterno dell’Under 21. Occhio anche alla Juventus, altra squadra fortemente interessata.