Calciomercato Juventus, viavai in attacco | Spunta un altro accordo

La Juventus si muove sul calciomercato alla ricerca di Dusan Vlahovic, ma intanto il destino di un altro attaccante sembra prendere una chiara direzione

Nelle ultime ore, il calciomercato ha subito una vera e propria scossa. E l’epicentro del terremoto, lasciateci passare la metafora, è Torino sponda bianconera.

La Juventus e Dusan Vlahovic, una trattativa di cui si parlava ormai da mesi e che ora è arrivata improvvisamente alla sua concretizzazione. I bianconeri sono pronti a un sacrificio importante per arrivare al bomber della Fiorentina, che da mesi ha deciso di rifiutare il contratto con la Viola. E con scadenza fissata a giugno 2023, la palla passa inevitabilmente al calciatore. E l’attaccante vola verso la Juventus, per la gioia dei tifosi bianconeri e la rabbia di quelli toscani, come vi stiamo raccontando passo per passo nelle ultime ore. Il gioco delle parti, banalmente. Eppure, il terremoto Vlahovic – e torniamo al punto di partenza – potrebbe scatenare un effetto domino fino ad arrivare in Spagna e precisamente al Barcellona, e quindi ad Alvaro Morata. Da mesi, infatti, si parla anche del contratto di Ousmane Dembele e del suo mancato rinnovo con i blaugrana. Ora si è arrivati alla resa dei conti, con il francese, accostato a ripetizione anche alla Juventus, a un passo dall’addio.

Calciomercato Juventus, Dembele verso il Chelsea: gli ultimi sviluppi

Non c’è solo la Juventus, ora totalmente proiettata sul fronte Vlahovic, sull’esterno d’attacco francese. Secondo quanto riporta ‘Football Transfers’ sul suo profilo Twitter, infatti, il Chelsea prosegue le trattative con il Barcellona proprio per arrivare a Dembele. Un profilo che farebbe particolarmente comodo ai Blues e rinforzerebbe il club notevolmente proprio sugli esterni. Secondo quanto si legge, potrebbe già esserci l’accordo tra il calciatore e il club londinese. Il calciomercato va verso le sue battute finali e il gong potrebbe portare Dembele a lasciare definitivamente il Barcellona, ma non per la Juventus e con il Chelsea ormai in primissimo piano.