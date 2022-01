CM.IT | Fiorentina, accelerata per Cabral: si cerca l’intesa finale col Basilea

Cabral viaggia spedito verso la Fiorentina. Il brasiliano del Basilea scelto per l’eredità di Dusan Vlahovic, diretto alla Juventus

La Fiorentina ha scelto Arthur Cabral per il dopo Vlahovic, diretto alla Juventus. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, la società di Commisso ha accelerato in queste ore offrendo inizialmente poco più di 10 milioni di euro per l’attaccante brasiliano in scadenza nel 2023 col Basilea.

Il rilancio dei ‘Viola’ è certo perché Cabral è il prescelto per la successione del centravanti serbo. L’accelerata decisiva che può avvenire già nelle prossime ore.

Fra poco si riunirà l’entourage del 23enne per fare il punto della situazione e poi portare a compimento l’operazione. Un’operazione che dovrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni di euro, bonus inclusi. Possibile l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita.

Da tempo nel mirino della Fiorentina e di recente proposto al Milan, Cabral in questa stagione ha messo a segno la bellezza di 27 gol. A Firenze raccoglierebbe un’eredità pesante, quella appunto di Vlahovic.