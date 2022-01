CM.IT | Sassuolo, ‘cose turche’: un arrivo e una partenza

L’ultima settimana del calciomercato Sassuolo si preannuncia molto calda. Un acquisto e una cessione in vista per mister Dionisi

Il Sassuolo potrebbe essere tra i protagonisti dell’ultima settimana della sessione invernale di mercato, con operazioni sia in entrata che in uscita per provare a migliorare la rosa a disposizione del tecnico Alessio Dionisi.

Come vi abbiamo svelato la settimana scorsa, non è stata trovata con la Sampdoria la formula per la cessione di Chabot. Ma il Colonia continua a guardare la Serie A alla ricerca di un difensore centrale. A tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il primo nome sulla lista dei tedeschi adesso è diventato quello di Kaan Ayhan, 27enne turco nato e cresciuto calcisticamente in Germania, chiesto in prestito ai neroverdi. Gli emiliani sarebbero disposti a cederlo, ma vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto. In entrata, invece, attenzione ad un altro turco: si tratta del centrocampista classe 2000 Orkun Kokcu, che milita attualmente in Olanda con il Feyenoord e sul quale hanno messo gli occhi diversi club in tutta Europa tra cui l’Hertha Berlino.