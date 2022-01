Novità in uscita per quanto riguarda il calciomercato Sampdoria. Il difensore Chabot conteso tra Colonia e Salernitana

Tornato dal prestito della passata stagione allo Spezia, Julian Chabot ha trovato maggiore spazio in questa stagione con la maglia della Sampdoria. Titolare nelle prime due uscite del 2022 prima di saltare la gara contro il Torino per squalifica, il 23enne difensore centrale tedesco potrebbe tuttavia fare le valigie dopo l’esonero di D’Aversa.

Due sono i club che in particolare hanno messo gli occhi su Chabot: si tratta della Salernitana, che con il nuovo presidente Iervolino si candida ad essere tra le protagoniste di questa sessione invernale di mercato, e del Colonia che vorrebbe riportarlo in Germania. Per quanto riguarda quest’ultima pista, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, si è molto raffreddata nonostante il tecnico Baumgart abbia fatto espressamente il suo nome tra gli obiettivi per il reparto offensivo. Il problema è la formula: i tedeschi lo vorrebbero in prestito secco e gratuito, mentre la Samp vuole un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro. Cifra che il Colonia non è disposta a stanziare.