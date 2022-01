Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Morata | Allegri in apprensione

La permanenza di Alvaro Morata a Torino non è ancora così scontata, nuovo assalto all’attaccante della Juventus: Allegri preoccupato

I bianconeri, dopo un inizio di campionato horror, si trovano ora ad un solo punto dal quarto posto e con la maggior parte degli scontri diretti già alle proprie spalle: l’obiettivo Champions League non è più così lontano.

Per riuscire a centrare l’obiettivo minimo stagionale, la Juventus potrebbe spingere l’acceleratore anche sul mercato: l’attacco e il centrocampo sono le priorità indicate da Massimiliano Allegri. Senza cessioni, però, ipotizzare dei colpi in entrata è davvero complicato. Tra i possibili giocatori in uscita, poi, continua a rimbombare il nome di Alvaro Morata: dalla Spagna rivelano che sarebbe imminente un nuovo assalto all’attaccante iberico.

Calciomercato Juventus, Morata ancora in bilico | Il Barcellona non molla la presa

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la posizione della Juventus su Morata è piuttosto chiara: senza un sostituto all’altezza lo spagnolo non si muoverà da Torino. Eppure dalla Spagna non si spengono le voci di un possibile addio anticipato a ‘Madama’ da parte dell’ex Real Madrid: secondo il ‘Chiringuito’, il Barcellona non ha abbandonato l’idea di mettere subito le mani su Morata e sarebbe intenzionato a tentare un nuovo assalto.

Il futuro di Alvaro Morata, quindi, potrebbe essere intrecciato a doppio filo a quello di Dusan Vlahovic. Se la Juventus dovesse riuscire a portare subito a Torino il bomber serbo, allora l’attuale numero ‘9’ bianconero potrebbe raggiungere il Barcellona. Rimane chiaro, infatti, che il club piemontese vede in Vlahovic il grande obiettivo del proprio mercato: riuscire a mettere tutte le pedine al proprio posto per questa doppia operazione, in ogni caso, appare estremamente difficile. È giusto però continuare a registrare l’interesse dei blaugrana per Morata, il cui cartellino è di proprietà dell’Atletico Madrid, e che potrebbe essere il profilo ideale per l’undici di Xavi.