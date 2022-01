Milan-Juve, Pioli: “Bicchiere mezzo vuoto. Sull’infortunio di Ibrahimovic…”

Stefano Pioli ha commentato nel post partita il deludente pareggio a reti bianche a San Siro tra Milan e Juventus: commento su Ibrahimovic

Nessun vincitore nel big match della 23esima giornata di Serie A tra Milan e Juventus. Un pareggio deludente che non porta vantaggi a entrambe le sfidanti, soprattutto ai rossoneri. Stefano Pioli, ai microfoni di ‘Dazn’, ha commentato il risultato ottenuto: “Partita giusta per l’avversario, siamo mancati negli ultimi metri. Un po’ è stata colpa nostra, un po’ per il campo. Ma la prestazione è stata buona”.

BICCHIERE MEZZO VUOTO: “Ma per lo Spezia non per stasera. Se vinciamo il derby possiamo restare attaccati all’Inter e puntare al sorpasso. Altrimenti sarà un campionato molto simile allo scorso anno. Se vogliamo fare qualcosa di straordinario, dobbiamo andare oltre i nostri limiti”.

ATTACCO: “Oggi abbiamo provato a lavorare con due trequarti, con Messias e Brahim Diaz che agivano tra le linee. Credo ci sia mancata l’ultima giocata o il tiro in porta. Dentro l’area però ci siamo arrivati e bene. Se sbagliamo non è perché eravamo con pochi giocatori. Poi basta vedere anche le altre per capire che in questo momento del campionato le gare sono difficili. Ritroveremo la fluidità e la spensieratezza che dobbiamo avere. Spezia ha lasciato scorie? È normale. Ma oggi tante prove singole sono state di altissimo livello”.

REBIC: “Oggi avevo in mente di metterlo dentro prima, poi il cambio di Ibra ci ha tolto uno slot. Più giocherà, più rientrerà in condizione. Sta bene e tornerà ad essere decisivo nella nostra manovra offensiva”.

IBRAHIMOVIC: “Ha accusato un dolore al tendine, diceva che era per il campo troppo duro. Speriamo non sia nulla di grave e che possa recuperare nei prossimi giorni”.