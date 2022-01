Calciomercato Inter, colpo per Inzaghi | Rescinde e arriva gratis

Calciomercato Inter, Simone Inzaghi attende un rinforzo negli ultimi giorni di gennaio: l’ipotesi rescissione agevola l’affare

Anche se con più fatica del previsto, l’Inter ha sbrigato la pratica Venezia e arriva, in termini di classifica, nelle migliori condizioni al doppio scontro con Milan e Napoli che, dopo la pausa, potrebbe indirizzare in maniera decisiva la corsa scudetto.

I nerazzurri si stanno confermando la squadra da battere ma adesso si concentreranno sul mercato. Simone Inzaghi ieri ha annunciato il summit con la società per decidere le strategie dell’ultima settimana di trattative, i nerazzurri si muoveranno per cercare almeno un innesto. La società continua a monitorare gli scenari per un approdo sulla fascia sinistra, ma al momento non si registrano aperture in Bundesliga per un eventuale arrivo di Kostic o Bensebaini a condizioni di favore. Qualcosa, dopo l’infortunio di Correa, servirà anche in attacco e da questo punto di vista arrivano novità interessanti.

Calciomercato Inter, chance per Caicedo: può rescindere con il Genoa

Anche per la prima linea si cercherà una operazione a basso costo, come potrebbe esserlo quella per Felipe Caicedo. Il gradimento di Inzaghi per l’ecuadoriano, già allenato alla Lazio, non è un mistero. Il giocatore non sta trovando molto spazio al Genoa e il suo trasferimento prende sempre maggiore consistenza.

LEGGI ANCHE >>> Inter, fulmine a ciel sereno | Barella sacrificato sul mercato

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante potrebbe anche rescindere il suo contratto in essere con la compagine rossoblù. Il che renderebbe l’affare ancora più agevole. A quel punto, si tratterebbe per l’Inter di mettere a segno un colpo a titolo gratuito. Gli sviluppi dei prossimi giorni saranno determinanti per capire se davvero la capolista potrà contare su un rinforzo in attacco.