Inter, arriva il colpo in attacco | Inzaghi conferma: “Domani l’incontro”

Simone Inzaghi ha parlato anche dei possibili nuovi innesti in attacco, con dichiarazioni decisamente significative

La partita contro il Venezia ha lasciato in dote all’Inter una serata decisamente positiva, nonostante una prestazione complicata. Il gol di Dzeko al 90′ permette alla squadra di Simone Inzaghi di andare alla sosta con grande tranquillità e con almeno due punti e una partita in più rispetto alle inseguitrici.

I nerazzurri sono decisamente favoriti nella lotta scudetto e ora con la sosta il tecnico piacentino potrà lavorare in un certo modo, con i calciatori europei a portata di mano. Una pausa che arriva al momento giusto, sia a detta di Dzeko che dello stesso Inzaghi. Entrambi poi se la sono presa in maniera convinta, ancora una volta, con il campo di ‘San Siro’ definito “disastroso” e “ingiocabile”. In questi giorni, però, ci sarà anche e soprattutto la possibilità di lavorare e ragionare sul calciomercato. L’infortunio di Correa ha senza dubbio cambiato alcune riflessioni all’interno della società per quanto riguarda i possibili rinforzi in attacco. E lo stesso Inzaghi si è dimostrato decisamente aperto.

Calciomercato Inter, l’ammissione di Inzaghi in conferenza

Simone Inzaghi non lo ha detto in maniera diretta e chiara, ma senza dubbio il messaggio è sembrato evidente. Nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia, l’allenatore dell’Inter è stato interrogato proprio sulla possibilità di acquistare un altro attaccante visto l’infortunio dell’argentino che starà fermo diverse settimane: “Domani avremo un incontro e valuteremo bene tutto quanto. Ci aspetta un tour de force e abbiamo bisogno probabilmente di fare valutazioni attente. Ho una società sempre presente e faremo il meglio possibile“.

La notizia l’ha quindi confermata lo stesso allenatore. Il colloquio con la società servirà per stilare la tabella di marcia, le possibili mosse e magari anche qualche nome per queste ultime settimane del calciomercato di gennaio. L’Inter è in pienissima corsa scudetto, dove è comunque favorita e ha una grandissima chance, così come ha già vinto un trofeo, è ai quarti di Coppa Italia e agli ottavi di Champions League dove se la vedrà con il Liverpool. Tutti impegni, derby col Milan compreso, che i nerazzurri dovranno affrontare al rientro dalla sosta e in cui Inzaghi si giocherà praticamente la stagione. E un rinforzo in più in attacco potrebbe cambiare le cose. Le parole dell’allenatore hanno fatto intendere che il desiderio neanche troppo nascosto è proprio quello di avere un’alternativa in più.