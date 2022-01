Calciomercato Juventus, l’attaccante se ne va subito | Cifra ridicola

Calciomercato Juventus, ultime notizie sulla partenza del bomber: presentata l’offerta, colpaccio low cost

Giorni di gennaio piuttosto delicati per la Juventus, in campo e fuori. In campionato, i bianconeri sono attesi da un weekend caldissimo, con la sfida di San Siro in casa del Milan da non fallire per proseguire nella rincorsa ad un posto in Champions League.

La squadra di Allegri viene da otto risultati utili di fila in Serie A (6 vittorie e 2 pareggi) e non vuole fermarsi, il crash test con i rossoneri può dire tanto sul prosieguo della stagione. Il tecnico livornese, intanto, attende buone notizie dal mercato. L’obiettivo è sempre lo stesso: un attaccante per rinforzare la prima linea e dare sostanza alle proprie ambizioni. Si è vociferato di una offerta alla Fiorentina per Vlahovic con Kulusevski come contropartita, ma in tal senso la redazione di Calciomercato.it non ha trovato conferme. L’attaccante serbo rimane il sogno dei bianconeri, che continuano a monitorare anche altre piste, per gennaio come per l’estate. In questo senso, però, arrivano brutte notizie per la società piemontese, con un obiettivo che si allontana sempre più.

Calciomercato Juventus, Dembele lascia subito il Barcellona: arriva l’offerta ai blaugrana

Si tratta di Ousmane Dembele, attaccante francese arrivato alla rottura definitiva con il Barcellona. Le trattative per il rinnovo con i blaugrana non sono andate a buon fine, il club catalano ha manifestato l’intenzione di cederlo subito. Una proposta sarebbe arrivata dalla Premier League, stando a quanto riportato dal ‘Sun’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | “Affare da 55 milioni”

Il Chelsea sarebbe intenzionato a pagare 4 milioni di euro per assicurarsi subito il cartellino dell’attaccante. Inoltre, i ‘Blues’ si farebbero anche carico dell’ingaggio rimanente da corrispondergli fino al termine della stagione. Una mossa che permetterebbe di giocare d’anticipo su un profilo che a parametro zero, a giugno, farebbe gola a molti, Juventus compresa. Dembele, a Londra, ritroverebbe Thomas Tuchel, tecnico con cui si era trovato molto bene ai tempi del Borussia Dortmund.