Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | “Affare da 55 milioni”

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza le cifre dell’operazione per un big con un passato in Serie A e nel mirino dei bianconeri

Nel mirino della Juventus, ma l’affare sarebbe tutt’altro che a costo zero seppur il suo contratto è ancora adesso in scadenza alla fine di questa stagione.

Stiamo parlando di Antonio Rudiger, una delle grandi ‘occasioni’ di calciomercato perché il centrale tedesco ha il contratto a termine il prossimo 30 giugno. Il Chelsea vuole il rinnovo, ma si sta ‘scontrando’ con le richieste esose dell’ex Roma.

Richieste alte per i ‘Blues’, figuriamoci per i bianconeri intenzionati a tagliare il monte ingaggi di un 35%. ‘Marca’ ha svelato le cifre a cui punta Rudiger per un nuovo contratto, con lo stesso Chelsea o con uno dei club a lui interessati. Oltre alla Juve ci sono Bayern Monaco, Real Madrid (a quanto pare defilatosi nelle ultime settimane) e Paris Saint-Germain. 55 milioni di euro, tanto costerebbe prendere Rudiger secondo le indiscrezioni del quotidiano madrileno.

Calciomercato Juventus, Rudiger lontano: servono 55 milioni per il sì del tedesco

Cinquantacinque milioni tra stipendio e bonus, per un contratto di almeno quattro anni. Al momento il Chelsea rimane avanti rispetto agli altri top club, anche se non si escludono colpi di scena. In definitiva e giustamente, Rudiger firmerà con chi metterà più soldi sul tavolo, partendo da quella cifra a cui la Juve non può certo arrivare.