Calciomercato Juventus, bianconeri bruciati | Pagano la clausola

Calciomercato Juventus, il top club si inserisce sull’obiettivo bianconero con una mossa d’anticipo: pronti a pagare la clausola

Il mercato della Juventus vive del presente, ma anche di ciò che sarà in futuro. La dirigenza bianconera prova a ragionare per l’immediato, ma pensa anche all’estate, quando si dovrà concretizzare un pesante processo di rinnovamento della rosa. Molti i cambiamenti attesi il prossimo anno nella rosa di Allegri, che spera comunque in qualche innesto già entro la fine di gennaio.

Non ci sono conferme, come svelato da Calciomercato.it, sull’offerta presentata alla Fiorentina per Vlahovic, con contemporanea cessione di Kulusevski. Il serbo è uno dei sogni a livello assoluto della dirigenza piemontese, l’attaccante è il profilo su cui la società sta cercando di muoversi in maniera prioritaria per gennaio. Più lontano l’eventuale innesto, ad esempio, di un centrocampista, ma la mediana sarà un altro reparto a cui si metterà pesantemente mano nella prossima sessione. Numerosi i profili, anche futuribili, che Cherubini e i suoi collaboratori stanno seguendo. Ma la concorrenza dei top club, su molti di questi, è pressante.

Calciomercato Juventus, sprint Chelsea su Gavi

Piace ad esempio, e molto, Gavi del Barcellona. A 18 anni ancora da compiere, si muove già come un predestinato, nei blaugrana e nella nazionale spagnola. I catalani sognano di blindarlo, ma devono fare i conti con l’improvvisa accelerazione impressa dal Chelsea.

Secondo il portale catalano ‘El Nacional’, infatti, i ‘Blues’ vogliono convincere il giocatore a firmare pagando la clausola rescissoria da 50 milioni di euro prima del rinnovo di Gavi con il Barça, che porterebbe la stessa clausola a 500 milioni. I londinesi vorrebbero mettere sul piatto un contratto monstre, da 6 milioni di euro a stagione. Il Barcellona, di contro, non sarebbe però molto preoccupato dall’inserimento dei campioni d’Europa in carica. Il presidente Laporta conta sul fatto che Gavi rispetti la parola data e firmi il rinnovo, abbracciando il nuovo progetto di lungo termine dei blaugrana.