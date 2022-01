Calciomercato, colpo di scena Theo Hernandez | Il Milan adesso trema

Il Milan è pronto a blindare il laterale francese Theo Hernandez a suon di milioni con un corposo rinnovo ma dalla Spagna c’è una voce intrigante. Pericolo catalano

Al di là del passo falso raccolto contro lo Spezia in casa, non senza polemiche annesse, il Milan sta mettendo in scena una grande stagione di Serie A ed è in piena lotta per lo scudetto con Inter e Napoli. Tra i grandi protagonisti dell’annata rossonera c’è il solito Theo Hernandez, divenuto autentica certezza nel corso degli anni, tanto da creare un asse forte ed imprevedibile sulla corsia mancina insieme a Rafael Leao, per una coppia che ha pochi eguali in giro per l’Europa.

Forza fisica, rapidità, ottimo piede e presenza offensiva sempre costante per Theo Hernandez, terzino sinistro modernissimo e che inevitabilmente attira su di se le possibili attenzioni di alcuni top club europei. Si era vociferato nelle scorse settimane di PSG o Chelsea, senza dimenticare però che il Milan ha tutte le intenzioni di andare a blindare il mancino francese con un rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez piace a Laporta: casting a sinistra per il Barcellona

Il Milan dal canto suo infatti punta a tenere ancora a lungo Hernandez, ed alza un muro importante anche dal punto di vista economico per proteggere il calciatore, che ha un altro estimatore di lusso. Secondo quanto trapela dalla Spagna attraverso quanto riferito dal giornalista Gerard Romero, il Barcellona di Joan Laporta vorrebbe Theo per rinforzare la corsia di sinistra, attualmente ancora affidata a Jordi Alba, che però è avanti con l’età.

Il presidente catalano potrebbe quindi puntare sul terzino sinistro del Milan, al netto del discorso rinnovo, proprio per andare a svecchiare la fascia e darla in mano ad uno dei migliori interpreti attualmente in giro per il mondo. Al direttore del Barça, Mateu Alemany piacerebbe però l’opzione Josè Gaya, mancino e capitano del Valencia spesso accostato ai catalani.