Inter-Juve non finisce mai, non solo Dybala | Agente in città

Si accende la sfida tra Inter e Napoli, con la Lazio pronta a subentrare: l’agente del giocatore atteso in Italia

Solo nove minuti giocati in stagione e un addio a gennaio che sembra destinato sempre più a concretizzarsi. Il futuro di Layvin Kurzawa con la maglia del Paris Saint-Germain sembra avere ormai i giorni contati. Il classe 1992 non è sostanzialmente mai stato impiegato in questa stagione e ha da tempo le valigie pronte. Una permanenza a Parigi, considerando la concorrenza e lo scarso utilizzo, è impossibile. Non altrettanto impossibile è vederlo magari nel nostro campionato, visto che sono tante le squadre che cercano un esterno sinistro difensivo.

Napoli e Inter, infatti sono a caccia di un esterno sinistro. I nerazzurri cercano un vice-Perisic, mentre i campani hanno bisogno di un vice-Mario Rui, nonostante Ghoulam sembra essere rientrato nelle gerarchie di Spalletti. Come riferisce l’emittente francese ‘Footmercato’, Kurzawa sarebbe stato offerto al Chelsea, ma Tuchel avrebbe detto no. Gli inglesi cercano un sostituto di Chilwell visto il grave infortunio del terzino che lo terrà fuori per il resto della stagione, ma il manager tedesco non è convinto dall’esterno francese, che in Inghilterra piace anche al West Ham.

Juventus, Napoli e Inter: occasione Kurzawa

Oltre a Napoli ed Inter, anche la Juventus e la Lazio sono tra le squadre interessate a Kurzawa. I bianconeri cercano rinforzi a sinistra: Pellegrini sta convincendo, mentre le prestazioni di Alex Sandro sono notevolmente deludenti. Ecco perché la società bianconera sta pensando al francese del Psg, che potrebbe anche partire in prestito visto il lungo contratto sino al 2024. Stesso discorso per la Lazio, con Sarri che cerca un’alternativa a sinistra. Ecco che anche Napoli, Inter e Lazio però sarebbero pronte a sfruttare l’occasione.

Come poi riferisce la stessa emittente francese, l’agente del giocatore è atteso in Italia nel fine settimana. In agenda ci sarebbero vari appuntamenti, chissà che non siano appunto con questi quattro club, che al momento starebbero facendo più di un pensiero al ragazzo, che avendo un contratto fino al 2024, potrebbe anche partire in prestito.