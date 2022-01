Calciomercato, da Dybala a Kessie | Tutti offerti al Barcellona

I destini del Barcellona e delle big di Serie A potrebbero presto o tardi incrociarsi ancora anche in sede di calciomercato. Tanti i nomi per i catalani

Il nuovo corso del Barcellona è iniziato la scorsa estate con l’addio di Leo Messi ed è proseguito nei mesi successivi con l’avvento in panchina di Xavi Hernandez. I prossimi passi arriveranno ancora dal mercato che ha portato in dote a gennaio Ferran Torres e Dani Alves e che riserverà altre sorprese tra questo inverno e soprattutto la prossima estate. La rivoluzione del Barça è infatti solo all’inizio ed una vera e propria pioggia di nomi è stata accostata e verrà ancora accostata al club.

L’edizione odierna del ‘Mundo Deportivo’ stila un vero e proprio elenco della spesa a partire dal nome di un altro bomber già per gennaio: dall’idea complessa Morata all’esperto Cavani passando per i vari Werner, Aubameyang e Lacazette, con gli ultimi due in uscita dall’Arsenal e spesso accostati anche in Serie A soprattutto alla Juventus.

Calciomercato Juventus e Milan, spese folli del Barcellona: da Dybala a Kessie

Lo scorso inverno ci sono stati contatti con Cédric Bakambu poi finito verso altri lidi mentre per l’estate sono due le situazioni più interessanti di casa Barcellona. La prima riguarda lo juventino Paulo Dybala soprattutto a fronte di un eventuale mancato rinnovo con conseguente addio a costo zero dai bianconeri e proposta al Barça. Il secondo invece è proprio un obiettivo della Juventus e si tratta di Dusan Vlahovic della Fiorentina, senza dimenticare anche Patrik Schick.

Opzione ferma per il Barça per l’estate, come riferito dalla testata iberica, quando scadrà il contratto è anche il centrocampista Frank Kessié del Milan, con il quale c’erano stati i contatti a ottobre. Chiude il quadro oltre a Rudiger e Telles anche un altro calciatore di Serie A per ora in scadenza contrattuale, e si tratta di Federico Bernardeschi che secondo la testata ha visto anche in trattativa Juventus e Barcellona da due anni.