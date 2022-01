Juventus, non c’è pace per Chiesa: salta l’operazione | Il motivo

Non finiscono ancora i problemi di Federico Chiesa e della Juventus. Operazione saltata, per ora, per l’esterno bianconero

Nove giorni fa la rottura del crociato per Federico Chiesa, rimediata contro la Roma di Josè Mourinho nella trasferta vittoriosa dell’Olimpico, terminata con una clamorosa rimonta per 4-3. Tanta sfortuna per l’esterno di Allegri che dovrà quindi rimanere ai box per il resto dell’attuale stagione, privando la Juventus di una risorsa molto importante per la fase offensiva dei bianconeri, che puntano a trovare spazio tra le prime quattro in classifica per agguantare la prossima Champions League.

Non finisce però il momento negativo di Chiesa, con l’operazione che era in programma per la giornata di domani con il dottor Fink, alla clinica Hocrum di Innsbruck, che slitta. Il motivo è da ricercare in un attacco influenzale per il calciatore.