CM.IT | Milan, Kolo Muani-Eintracht ai dettagli finali: le ultime

L’attaccante francese Kolo Muani, in scadenza col Nantes e nel mirino del Milan, è ormai a un passo dal chiudere con l’Eintracht Francoforte

A meno davvero di clamorose sorprese, il futuro di Kolo Muani non sarà in Italia bensì in Germania, all’Eintracht Francoforte.

La trattativa tra il suo entourage e l’Eintracht è ormai prossima alla conclusione. Una conclusione positiva per il club tedesco ma anche per il classe ’98 transalpino, con la Bundesliga – a partire della prossima stagione – che potrà rappresentare per lui un ulteriore trampolino di lancio.

Kolo Muani piaceva e piace al Milan, ma l’Eintracht è stato più concreto e adesso sta perfezionando il suo ingaggio a parametro zero. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, i colloqui tra le parti sono giunti ai dettagli finali.

Calciomercato Milan, Kolo Muani diretto all’Eintracht: cinque anni di contratto

7 gol e 3 assist in questa stagione per Kolo Muani, il quale fimerà a partire del prossimo mese di febbraio un contratto di cinque anni. Da luglio, perché l’Eintracht non ha intenzione di prenderlo ora pagando il cartellino, sarà un nuovo giocatore rossonero.