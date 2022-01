Serie A, pronta la panchina per De Rossi | L’agguato del nuovo Ds

Daniele De Rossi è atteso da tempo alla sua prima esperienza come allenatore nel campionato italiano

Da capitan futuro ad allenator futuro, l’hype intorno al nome di Daniele De Rossi nel calcio italiano è sempre stato parecchio alto. L’ex centrocampista e bandiera della Roma, dopo aver annunciato il ritiro nel 2020, sembra essere pronto per la nuova carriera da tecnico in panchina.

Chiusa dopo la parentesi al Boca Juniors la felicissima esperienza da calciatore che lo ha portato ad essere uno dei più importanti centrocampisti italiani degli ultimi 20 anni, Daniele De Rossi ha immediatamente seguito l’istinto e senza perder tempo ha iniziato a studiare una nuova vita da allenatore. Un mestiere che già da tempo sentiva scorrere nelle vene e che probabilmente ha ereditato dal padre Alberto, tecnico molto stimato che dal 2004 guida la Primavera della Roma.

DDR, che già in passato è stato accostato a numerosi club di Serie A, potrebbe adesso intraprendere ufficialmente la sua prima esperienza come tecnico. Oltre allo studio degli ultimi due anni, l’ex centrocampista giallorosso si è anche dato da fare. De Rossi, infatti, ha partecipato attivamente alla vittoria della Nazionale Italiana negli Europei della scorsa estate come membro dello staff di Roberto Mancini, prima di lasciare l’incarico lo scorso agosto per dedicarsi interamente alla nuova carriera da allenatore.

De Rossi il primo ‘colpo’ di Sabatini, pronta l’offerta della Salernitana

La prima grande opportunità in Serie A per Daniele De Rossi potrebbe adesso arrivare al fianco di una sua vecchia conoscenza. Dopo essere stato annunciato come nuovo direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini avrebbe infatti lanciato alla dirigenze la folle idea per la panchina campana. Il noto dirigente ha già lavorato con l’ex calciatore ai tempi della Roma e ne apprezza particolarmente le grandi qualità umane.

Secondo quanto scritto in mattinata da ‘Quotidiano del Sud’ nell’edizione di Salerno, il sogno del ds potrebbe presto diventare realtà. La posizione dell’attuale tecnico Stefano Colantuono non è poi così salda dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, sebbene le attenuanti fossero parecchie a causa dei numerosi casi Covid dentro lo spogliatoio. Ma De Rossi è già stato avvisato, qualora la Salernitana dovesse optare per il terzo cambio in panchina della stagione, il suo profilo sarebbe il primo ad essere sondato da Sabatini.