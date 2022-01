Frenata nella trattativa tra la Roma e l’Anderlecht per il trasferimento di Bryan Reynolds: si scalda un’altra pista per la cessione

Frenata e accelerazione in salsa belga per quanto riguarda il futuro di Bryan Reynolds. In uscita dalla Roma visto lo scarso minutaggio avuto agli ordini di José Mourinho, l’esterno statunitense attende il via libera definitivo per lasciare la Capitale da quando la Roma ha ufficializzato l’arrivo di Maitalnd-Niles, ma nonostante una trattativa molto avanzata con l’Anderlecht, la fumata bianca non è ancora arrivata.

Negli ultimi giorni, c’è stata una brusca frenata su questo fronte al punto che, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, c’è da registrare il prepotente inserimento di una terza squadra belga (in precedenza anche il Bruges aveva trattato l’ex Dallas). Proprio in queste ore ci sono stati dei colloqui approfonditi con il Kortrijk.

Calciomercato Roma, brusca frenata per il passaggio di Reynolds all’Anderlecht: Kortrijk pista calda

Ottava forza della Jupiler League, la squadra belga si è detta disposta a garantire un minutaggio importante al ventenne texano. Distante solamente cinque punti dal terzo posto in classifca, il Kortrijk ha deciso di accelerare dopo aver ceduto allo Standard Liegi Gilles Dewaele lo scorso 12 gennaio.