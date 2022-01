Si riapre tutto a gennaio: l’annuncio che fa sognare Allegri

L’obiettivo della Juventus e non solo allo scoperto sul suo futuro: l’annuncio che riapre tutto già a gennaio. Tutti i dettagli e le ultime

Tra campo e calciomercato, sono settimane già cruciali per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani i bianconeri sono impegnati nella gara secca di ottavi di finale della Coppa Italia contro la Sampdoria, e domenica a ‘San Siro’ ci sarà un nuovo scontro diretto col Milan fondamentale in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

A tenere banco invece sul mercato è sempre la situazione legata al futuro di Paulo Dybala, mentre in entrata la dirigenza è al lavoro per un nuovo centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri. Un’operazione che sarà possibile solo dopo l’uscita di Aaron Ramsey e del suo pesantissimo ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti l’anno. Tra i giocatori accostati ai bianconeri c’è Boubacar Kamara: il talento di proprietà del Marsiglia è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e seguito in Serie A anche da Roma e Milan. Ecco il suo annuncio sul futuro che riapre tutto già per questa sessione invernale.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Kamara sul futuro | Le ultime

Kamara ha annunciato al termine di Marsiglia–Lille di ieri sera: “Le voci di mercato mi mandano a destra e a sinistra tutti i giorni. A parte questo, sono fortunato ad avere la mia famiglia e i miei compagni al mio fianco. Sta a me restare concentrato sul campo, non pensare alle voci per poter dare il massimo per la squadra per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi”.

“Se finirò la stagione con il Marsiglia? Il mio contratto scade a giugno e se resterò farò di tutto affinché la squadra raggiunga il suo obiettivo, cioè la Champions League. – ha concluso il centrocampista – A parte questo, con il mercato aperto tutto è possibile”. Kamara lascia dunque aperta qualsiasi ipotesi anche per gennaio. La Juventus e non solo alla finestra.