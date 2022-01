Juventus, nuovo attaccante per Allegri | Ora è UFFICIALE: ha rescisso

Arrivano importanti novità sul fronte attacco per la Juventus, ora è ufficiale: il bomber ha rescisso il contratto e può arrivare a zero

I bianconeri negli ultimi due mesi stanno mantenendo un ritmo importante in campionato, macinando punti e posizioni in classifica: il quarto posto è sempre più vicino.

Massimiliano Allegri vorrebbe vedere dei rinforzi dal mercato di gennaio, con due priorità assolute: un centrocampista di peso che possa dare più forza alla mediana della Juventus e un nuovo attaccante. Mentre a centrocampo bisogna monitorare la situazione di Arthur, come raccontato su queste pagine se dovesse arrivare un sostituto sarebbe ceduto in prestito all’Arsenal, in attacco potrebbero essere arrivate importanti novità. Il bomber ha rescisso e ora è pronto a firmare a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Diego Costa ha rescisso | Ora è svincolato

Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità: Diego Costa ha rescisso il proprio contratto con l’Atletico Mineiro ed ora è libero di accasarsi dove meglio crede. L’attaccante spagnolo di origini brasiliane potrebbe rappresentare una grande soluzione anche per Massimiliano Allegri, grazie alla sua capacità di abbinare un lavoro importante per la squadra e le doti realizzative. La Juventus potrebbe tentare l’assalto a Diego Costa, su cui però si registra il forte interesse dell’Arsenal di Arteta. Proprio i ‘Gunners’ potrebbero rappresentare il più grande ostacolo per il rinforzo a parametro zero: in caso di arrivo di Diego Costa, però, il futuro di Aubameyang sarebbe ancora più scritto.