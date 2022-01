Roma-Cagliari, brutte notizie per Mourinho: il big dà forfait all’ultimo

Sta per iniziare il match di Serie A tra Roma e Cagliari, ma arrivano brutte notizie per Mourinho: il big dà forfait all’ultimo

Tra pochissimo scenderanno in campo Roma e Cagliari, match valido per la 22esima giornata di Serie A. La truppa di Mourinho è chiamata a rialzare la testa e conquistare i tre punti dopo le brucianti sconfitte contro Milan e Juventus.

A breve ci sarà il fischio d’inizio da parte dell’arbitro, però arrivano brutte notizie per lo Special One. Stando a quanto si apprende da ‘Dazn’, infatti, Lorenzo Pellegrini, ha avvertito un fastidio calciando nel riscaldamento. Dalle prime sensazione pare non sia nulla di grave, ma il mister portoghese preferisce non rischiarlo e al suo posto giocherà Veretout.

Roma-Cagliari, Pellegrini non ce la fa: al suo posto Veretout

Al momento complicato dei capitolini si aggiungono, dunque, anche gli stop fisici. Il capitano era rientrato poche partite fa dopo aver smaltito un lungo infortunio. Ora si ferma nuovamente e la speranza dei giallorossi è quella di recuperarlo al più presto.

Vedremo se sarà necessario effettuare dei controlli per approfondire l’entità del problema. Per questa partita la fascia di capitano andrà sul braccio di Gianluca Mancini.