Serie A, solo un pari tra Venezia ed Empoli: Nani subito protagonista

Terminata la gara tra Venezia ed Empoli, valida per la 22esima giornata di Serie A: Okereke risponde a Zurkowski, ottimo esordio per Nani

Prosegue spedita la 22esima giornata di Serie A. Dopo lo spettacolo regalatoci da Sassuolo e Verona, sono scese in campo Venezia ed Empoli tra le mura del ‘Penzo’. In questo caso i gol non sono stati numerosi. Uno a testa per entrambe le squadre, a dimostrazione di come la gara sia stata equilibrata sin dall’inizio.

A sbloccare il risultato è stata la squadra di Andreazzoli con Zurkowski. Rete nata al 26esimo del primo tempo dopo un traversone di Bandinelli. Kiyine si perde in area il centrocampista polacco che batte Lezzerini. Per la riposta dei padroni di casa bisogna attendere il minuto 73 della ripresa. Il pareggio arriva anche grazie all’entrata in campo di Nani – al debutto con gli arancioneroverdi -, avvenuta poco prima al posto di Molinaro. Il portoghese dà subito la spinta, scambiando nello stretto con Aramu e servendo Okereke al centro dell’area. L’attaccante nigeriano è freddo davanti a Vicario e non manca l’appuntamento col gol.

Serie A, Venezia-Empoli 1-1: tabellino e classifica

Finisce, dunque, in parità: un risultato che non fa per nulla comodo agli arancioneroverdi di Zanetti, ora soltanto a +2 dal Cagliari terzultimo in classifica (impegnato tra poco nella dura sfida contro la Roma di Mourinho).

Venezia-Empoli 1-1: 26′ Zurkowski (E), 73′ Okereke (V)

CLASSIFICA Serie A: Inter** 49, Milan* 21, Napoli* 43, Atalanta** 41, Juventus 41, Lazio 35, Fiorentina** 32, Roma* 32, Torino* 31, Hellas Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna** 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia* 19, Venezia* 18, Cagliari* 16, Genoa* 12, Salernitana** 11.

*Una partita in meno

**Due partite in meno