Roma-Cagliari, che disastro: “Meglio giocare in dieci”

Primo tempo non spettacolare ma denso di eventi quello tra Roma e Cagliari tra rigori negati, un altro concesso, un gol e tanti errori. I tifosi prendono di mira un calciatore che per il momento risulta decisivo

Si presenta subito al meglio Sergio Oliveira che conduce il centrocampo della Roma in questa prima frazione di gara contro il Cagliari, andando peraltro in gol su calcio di rigore. È infatti proprio del centrocampista portoghese la rete che per ora decide la sfida dell’Olimpico contro i giallorossi guidati in panchina da Walter Mazzarri.

45 minuti poco spettacolari ma densi di eventi quelli vissuti tra Roma e Cagliari, con un penalty prima assegnato e poi tolto con l’ausilio del Var nei primi minuti di gara. Poi tanti errori, poche occasioni fino al calcio di rigore concesso per fallo di mano di Dalbert e realizzato da Oliveira.

Roma-Cagliari, Dalbert nel mirino: “Meglio giocare in dieci”

Proprio il braccio largo di Dalbert sta di fatto decidendo la sfida fino ad ora. Il brasiliano infatti è finito nel mirino dei tifosi, furiosi con lui sui social.

Tanti i fan che hanno avuto da ridire nei confronti dell’esterno verdeoro:

Dalbert sei inqualificabile stattene a Roma e non tornare mai piu #RomaCagliari — Erika. (@EryCorona90) January 16, 2022

Fin da quando giocava nella Fiorentina, ho sempre detto che il difetto di #Dalbert era il cervello #RomaCagliari — Luca Lemmi (@lucal2306) January 16, 2022

Oggi come oggi non posso credere che abbiamo avuto Dalbert come giocatore.#RomaCagliari — Lorenzo Ravelli (@RavelliLorenzo) January 16, 2022

Ma Dalbert gioca ancora? Che c’è une clausola se il Cagliari lo rimanda all’Inter paga una penalità? Magari varrebbe la pena pagarla, eh… #RomaCagliari — Louis-Alexandre Alciator (@AlciatorLA) January 16, 2022