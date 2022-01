Roma-Cagliari nella bufera, furia totale: “È ignobile”

Roma-Cagliari si conclude con il successo dei giallorossi di Josè Mourinho, che portano a casa tre punti pesanti. A segno il nuovo acquisto Oliveira ma non sono mancate polemiche: furia sui social per un brutto fallo su Felix

Non è stata una gara particolarmente spettacolare quella tra Roma e Cagliari, disputata oggi pomeriggio alle ore 18 all’Olimpico, ma non sono comunque mancate le emozioni. Una sfida densa di contenuti e che è rimasta in bilico praticamente fino alla fine. Nel corso dei primi 45 minuti prima un calcio di rigore concesso e successivamente negato alla Roma dal Var, poi un penalty netto concesso per fallo di mano su Dalbert e trasformato dal neo arrivato Oliveira.

Nella ripresa diverse le ripartenze pericolose della Roma che non è riuscita ad imprimere il colpo del ko, rischiando anche tantissimo su una traversa di Joao Pedro con Rui Patricio decisivo. Nel mezzo anche una polemica arbitrale legata ad un bruttissimo intervento a gamba molto alta di Altare su Felix Afena-Gyan.

Roma-Cagliari, brutto fallo su Felix | Tifosi furiosi: “Era da rosso”

Gamba alta e contrasto durissimo ai danni di Felix che è rimasto a terra a lungo. L’intervento di Altare, sanzionato col cartellino giallo, da Maggioni ha però suscitato ampio scalpore sui social tra i tifosi della Roma.

I supporters giallorossi hanno scatenato le proprie ire sui social per la scelta arbitrale:

Da rosso diretto l’intervento di Altare #RomaCagliari — Boss Riserva (Speciale) (@Bossebbasta2) January 16, 2022

Come può non intervenire il var in un intervento del genere!!!!!#RomaCagliari — Roberta Gabrielli🟡🔴 (@Roberta83257215) January 16, 2022

Ma vaaaa è rosso quello ooooo #RomaCagliari — Giorgio (@giorgio_dandrea) January 16, 2022

Giallo solo perché ha ancora il ginocchio attaccato alla gamba.#RomaCagliari — 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙚𝙡 𝙁𝙤𝙪𝙘𝙖𝙪𝙡𝙩 (@MichelF50539060) January 16, 2022

Per l’arbitro la spallata di Mancini e il tentativo di amputazione della gamba di Felix hanno la stessa valenza: un giallo#RomaCagliari — Valerio Mangolini (@RomaNelCervello) January 16, 2022