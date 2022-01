Calciomercato Milan, Pioli attende rinforzi | Il sì che avvicina l’affare

Calciomercato Milan, i rossoneri puntano a regalare almeno un innesto a Stefano Pioli: una trattativa in particolare è a buon punto

Il Milan entra nella parte cruciale della sua stagione, nelle prossime settimane si vivranno le tappe fondamentali della corsa verso lo scudetto. I rossoneri devono recuperare sull’Inter e sono attesi, a stretto giro di posta, dalle due gare forse più importanti del campionato.

Domenica prossima, a San Siro, sarà di scena la Juventus, per una classica di grande fascino. I bianconeri non rappresentano una minaccia nella corsa al titolo, ma di certo lo scontro con la compagine di Allegri sarà un ostacolo non facile da superare. A seguire, la pausa e, quindi, il derby di ritorno contro l’Inter, che potrebbe, come lo scorso anno, indirizzare in maniera decisiva la bilancia della corsa al titolo. Il Milan arriva a questa fase con qualche difficoltà dovuta ad assenze e infortuni. Il lungo stop di Kjaer penalizza le rotazioni di Pioli in fase difensiva, si unisce anche lo stop di Tomori a complicare il tutto. Si proverà a recuperare il difensore inglese in tempo per il derby, un colpo in retroguardia è comunque a prescindere l’urgenza particolare del mercato milanista di gennaio. La società intende valutare tutte le opzioni con calma, fidando anche in una risoluzione della questione negli ultimi giorni. Sono tre in particolare i nomi attorno ai quali ruotano le strategie di Maldini e Massara.

Calciomercato Milan, tris di opzioni in difesa: Bailly la più concreta, il motivo

La pista Botman dal Lille era già molto complicata come raccontato da Calciomercato.it, dalla Francia è arrivata la chiusura definitiva, almeno per quanto riguarda la sessione di gennaio. In ballo restano dunque Eric Bailly, Abdou Diallo e Nicolò Casale. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è quella per l’ivoriano del Manchester United, al momento, a essere la pista con maggiori possibilità di successo.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan lo prende in Serie A | Pronti 20 milioni

Il giocatore infatti avrebbe espresso il suo gradimento al trasferimento in rossonero, i ‘Red Devils’ dal canto loro hanno aperto all’ipotesi del prestito. Resta da mettersi d’accordo sulle cifre, su cui per ora c’è ancora distanza. Le cifre troppo elevate rendono complicato invece un accordo con il Psg per Diallo, mentre per Casale la difficoltà è quella possibile di un’asta con la Lazio, oltre al fatto che il Verona non valuterebbe operazioni a carattere temporaneo.