Il Milan lo prende in Serie A | Pronti 20 milioni

Il Milan prova a prendere il difensore del futuro che già gioca in Serie A, c’è la conferma dal Belgio, ma servono 20 milioni di euro

Gli occhi del Milan sul nuovo gioiello della Serie A. Giunto la scorsa estate a Bologna, Arthur Theate si è già messo in mostra con buoni interventi difensivi, due gol e un assist in quindici apparizioni nel torneo nostrano. Sempre attenti ai giovani, considerato anche il bisogno di rinforzi in quel ruolo, Maldini e Massara valutano quindi il suo acquisto.

LEGGI ANCHE >>> Occasione Inter, Juve e Milan: lo hanno offerto in prestito

Il belga classe 2000 sembra dunque aver digerito bene il trasferimento dall’Ostenda all’Italia e questo si riflette anche in ambito mercato con l’interesse concreto di diverse società dopo soli sei mesi. Il Milan, dal canto suo, sembra molto affascinato da Theate, come conferma oggi anche ‘hln.be’. Paolo Maldini sarebbe già stato in contatto con il Bologna per avere informazioni sui termini dell’eventuale trattatuva.

LEGGI ANCHE >>> Milan, non solo Tomori: altri esami, il punto sugli infortunati

Calciomercato Milan, Maldini contatta il Bologna per Theate: affare per la prossima stagione

Un cambio di maglia già a gennaio è però fuori discussione, considerato che Theate ha già giocato per l’Ostenda e il Bologna in questa stagione. I rossoneri vedono però nel difensore belga un prospetto interessante per il prossimo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, così è addio sicuro | I 55 milioni che cambiano tutto

I rossoblu pochi mesi fa hanno acquistato Theate con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Si sussurra che il club voglia almeno 20 milioni di euro per farlo partire la prossima estate.