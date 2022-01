La gara con l’Udinese lascia anche aspetti negativi: dopo la non esultanza di Dybala, ci sono due bocciati senza appello

La Juventus esce dalla gara contro l’Udinese non senza aspetti negativi. La non esultanza di Dybala dopo la rete dell’1-0 con tanto di sguardo lanciato in tribuna è sicuramente la più importante, ma ci sono anche due bocciature senza appello.

All’inizio del secondo tempo, infatti, Allegri ha lasciato negli spogliatoi Kulusevski (insieme ad Arthur) per lanciare in campo Bernardeschi. Lo svedese è stato sostituito al termine di 45 minuti sicuramente negativi, come confermano le tante critiche ricevute sui social.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva la nuova stella: Allegri glielo promette

Juventus-Udinese, bocciati Kulusevski e Kean

I tifosi si sono scagliati contro l’ex Parma in maniera univoca: in molti hanno evidenziato i suoi errori e qualcuno ha chiesto l’addio immediato, cercando di racimolare qualche milione. I tweet di critiche sono tanti: “Dorme in piedi” scrive uno ed un altro spiega “Allegri lo ha tolto per disperazione”. Nel mirino anche Moise Kean, sostituito da Morata dopo un’ora di gioco: anche per l’attaccante il popolo dei social non ha risparmiato critiche.

Ecco alcuni tweet:

Kulusevski col destro manco ci accelera in macchina #jvtblive #JuveUdinese — Thiago Botta (@clabotta86j) January 15, 2022

#Kulusevski sarebbe capace di farsi dribblare da un birillo stradale #JuveUdinese — Cosa rischia la Juve? (@skandekoper) January 15, 2022

Comunque #Kulusevski è scarso come pochi. Solo noi lo potevamo pagare 40 milioni di euro.#JuveUdinese — [Simone] (@simonegianc) January 15, 2022

Alla sua età dovrebbe arare il campo, e al limite fare errori per troppa foga/voglia… #Kulusevski invece dorme in piedi al punto di doverlo togliere al 45º dalla disperazione persino con l’Udinese in casa…🤦🏻‍♂️ io.. Boh..🤷🏻‍♂️#JuveUdinese #jvtblive — Kal (@kal_1979) January 15, 2022

#Kulusevski utile come il moncler a Miami il 15 agosto. Male male a tratti malissimo — dadomagico 🎲 (@danilo_cara) January 15, 2022

Arthur e Kulusevski già all’aeroporto — toni alfano (@AlfanoToni) January 15, 2022

Kulusevski non farebbe la differenza neanche nella U23. — Antonius♛Block (@liviozeta67) January 15, 2022

È incredibile come la maggior parte delle volte #Kulusevski riceva palla e puntualmente non sappia cosa farci. #JuveUdinese #JuventusUdinese — Stewie Allucinato (@Giros_Degas) January 15, 2022

#Kean sempre più versione Balotelli mentre #Kulusevski sempre più versione Malaka Martinez #JuveUdinese — Antonio Fucci (@ILDANDI89) January 15, 2022

Mi chiedo cosa sia successo a Moise Kean, veramente irriconoscibile #Kean — Lillo Giordano (@LilloGiordano2) January 15, 2022