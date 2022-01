Chelsea, pazienza finita | Lukaku “cacciato via”

Continua a incattivirsi il rapporto tra i tifosi del Chelsea e Lukaku: pronta l’accusa per l’Inter di aver truffato i Blues

Nove minuti nella sfida tra Manchester City e Chelsea sono bastati per finire nel mirino dei tifosi. Romelu Lukaku, oramai, non riesce più a trovare pace con la maglia dei Blues, perché la clamorosa occasione che avrebbe portato il belga a segnare è stata sciupata per un eccesso di altruismo. Un assist per Ziyech, in fuorigioco, che è bastato a scatenare l’ira dei tifosi, da settimane già con il dente avvelenato nei confronti di Lukaku.

lo sfogo dei tifosi del Chelsea: “Truffati dall’Inter”

Su Twitter la tifoseria londinese si è scagliata contro l’attaccante arrivato dall’Inter in estate, accusando la società nerazzurra, ovviamente in maniera ironica, di aver rifilato loro una truffa: un’accusa che conduce alla richiesta di rimborso da parte dei nerazzurri, che hanno incassato 115 milioni di euro dal ritorno al Chelsea di Lukaku.

L’acquisto più oneroso nella storia del club londinese, insomma, al momento sta portando solo grane a Stamford Bridge, dopo le polemiche con il tecnico Tuchel e le prestazioni non esaltanti del nazionale belga. La risposta di alcuni tifosi nerazzurri non si fa attendere, tra chi cavalca l’onda della “truffa” e chi si sente sollevato del cambio con Dzeko. Un’affare che, diversamente da quanto sembrava quest’estate, sul lungo periodo si sta rivelando un successo per i nerazzurri e un disastro per il Chelsea.

Lukaku is a waste of 100mil — Otinkran (@mrpatriq) January 15, 2022

No way Lukaku is worth £97m — Marvin (@Marvin_again) January 15, 2022

Inter Milan, conned us. We need our money back😡😡😡 — Fred Olali (@OlaliFred) January 15, 2022

The coolest scam ever. I never wanted him on my team. Imagine when we sold it to you, also making a capital gain… I flew — Andrea (@AndreaZani7) January 15, 2022