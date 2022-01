Brutta giornata per Romelu Lukaku, protagonista in negativo del ko del Chelsea contro il Manchester City: il centravanti bocciato da Tuchel

Nel big match del sabato di Premier League, ennesima vittoria del Manchester City, che manda un altro segnale inequivocabile al campionato. La squadra di Guardiola batte per 1-0 il Chelsea grazie alla rete di De Bruyne e mette un altro mattone per la conquista del titolo, con una fuga che assume proporzioni sempre più notevoli.

I campioni d’Europa, nella ennesima rivincita della finale di Champions, hanno lottato a lungo restando in partita fino alla fine, ma hanno dovuto arrendersi. Autore di una prestazione negativa Romelu Lukaku, sul quale si è aperto a fine gara un nuovo caso.

Chelsea, Tuchel a gamba tesa su Lukaku : “Ha fatto molti errori”

Nel postpartita, il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, è stato interpellato dai giornalisti presenti sulla prova della squadra e su quella di Lukaku. E’ stato chiesto all’allenatore tedesco se il belga fosse stato servito poco e la replica non ha visto parole al miele verso il giocatore, anzi. “Vogliamo servirlo, ma lui è parte della squadra e si può fare molto, molto meglio nella prestazione offensiva, specialmente per quello che è successo nel primo tempo. Ha perso molti palloni senza alcuna pressione e in diverse circostanze che potevano essere favorevoli. Ha avuto una grossa opportunità che non ha sfruttato”. Rispedite, per l’ennesima volta, al mittente, le critiche ricevute sul modo di giocare. E la tensione tra i due aumenta nuovamente, riaccendendo i dubbi sulla permanenza a lungo termine dell’ex interista a Stamford Bridge.