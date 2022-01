Calciomercato Juventus, svolta per Morata-Barcellona | Tutto deciso

Siamo alle battute finale per Alvaro Morata al Barcellona: svolta decisa del club catalano sull’attaccante della Juventus

Il mercato dei bianconeri è pronto ad entrare nel vivo, nelle prossime settimane si deve comporre la rosa con cui Massimiliano Allegri completerà questa stagione.

Il tecnico livornese ha indicato gli obiettivi stagionali, trovando nel quarto posto la massima aspirazione per il campionato e cercando di stupire nel percorso in Champions League. Per farlo, però, ha bisogno di una rosa ben assortita e l’infortunio di Federico Chiesa può complicare notevolmente le cose sotto questo aspetto. La società vorrebbe riuscire a soddisfare anche le richieste di mercato di Allegri, che vorrebbe un innesto di peso a centrocampo e un’alternativa in più in avanti: il mercato in entrata, però, è legato a doppio filo a quello in uscita. Ecco perché è fondamentale la svolta sul futuro di Alvaro Morata che arriva da Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Dybala-Juventus, gli aggiornamenti dopo le indiscrezioni argentine

Calciomercato Juventus, niente Barcellona per Morata | Tutto congelato

Nella giornata di ieri sulle colonne di Calciomercato.it, vi abbiamo parlato di come si sia bloccata la trattativa per portare Morata al servizio di Xavi. Una pista sempre più fredda, che oggi trova conferma anche su ‘Mundo Deportivo’: il Barcellona avrebbe deciso di non spingere per l’attaccante spagnolo nel mercato di gennaio. Questa estate, quando potrebbe tornare all’Atletico Madrid nel caso in cui la Juventus dovesse decidere di non riscattarlo, sarebbe tutta un’altra storia.

Una svolta decisa, che andrebbe di pari passo con le parole di Massimiliano Allegri delle ultime settimane. Morata non si muove da Torino e resta a disposizione del tecnico livornese fino al termine della stagione. Sia nella sfida di campionato contro la Roma sia in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, inoltre, si è notata l’importanza dell’attaccante spagnolo nel gioco della Juventus. Moise Kean, infatti, non ha le qualità tecniche per essere funzionale alla squadra come l’ex Chelsea e Real Madrid. Il Barcellona resta interessato a Morata, ma il matrimonio se si farà sarà in estate.