Addio a sorpresa, lascia l’Inter: futuro in Serie A

E’ pronto a lasciare l’Inter già in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista dovrebbe continuare a giocare in Serie A. Ecco il punto della situazione

Un’altra stagione da dimenticare per Stefano Sensi con la maglia dell’Inter. I nerazzurri vincono e convincono ma per l’ex calciatore del Sassuolo non c’è davvero spazio.

Prima partita da titolare, lo scorso 21 agosto nel 4-0 al Genoa, poi il buio. Altri guai fisici lo hanno allontanato dal campo e per Simone Inzaghi è scivolato in fondo alle gerarchie. Dopo 69 minuti contro il Grifone, sono arrivate altre 8 presenze in Serie A, per un totale di 160 minuti. In Champions League, invece, due gettoni, per 9 minuti complessivi.

Stefano Sensi ha bisogno di rilanciarsi, di giocare in una squadra che creda in lui, dandogli continuità. Questa possibilità, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe dargliela la Sampdoria, pronta a prenderlo in prestito. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra le società e l’agente del calciatore. Va adesso capito se la destinazione blucerchiata possa davvero interessare all’ex Sassuolo.

Calciomercato Sampdoria, non solo Sensi: tanti affari per i blucerchiati

La Sampdoria, dunque, si sta muovendo con forza in questa sessione di calciomercato. Ha cercato di prendere Gabbia, con la medesima formula, ma i guai difensivi del Milan, hanno di fatto chiuso la trattativa. I liguri hanno così deciso di virare su Magnani, pronto a lasciare in prestito con diritto di riscatto il Verona. Sarà il prossimo acquisto dopo quello di Andrea Conti, dai rossoneri.

Ma il calciomercato della Sampdoria può regalare ancora altre nuove sorprese. Dopo aver vinto l’ultimo derby sul campo, per 3 a 1, prova a vincerne un altro, di calciomercato. I blucerchiati, infatti, avrebbero effettuato il sorpasso nella corsa a Roberto Piccoli. Anche in questo caso l’affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito.

Il Genoa può però consolarsi con Aleksej Miranchuk. L’affare è praticamente chiuso ma il russo lascerà l’Atalanta quando sarà finita l’emergenza. Verosimilmente resterà a disposizione di Gasperini fino alla prossima sosta. Un colpo importante per la squadra di Shevchenko.