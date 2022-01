La Salernitana ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Walter Sabatini: scelto l’ex Roma da Iervolino per il ruolo di direttore sportivo

Mancava solamente l’ufficialità, che ora è arrivata. Come vi avevamo raccontato nelle ultime settimane, la nuova Salernitana di Iervolino ha in mente piani importanti per il futuro e aveva praticamente chiuso la trattativa per portare in dirigenza Walter Sabatini.

Addesso c’è la conferma definitiva, con i granata che hanno annunciato l’approdo dell’ex Roma per ricoprire la carica di direttore sportivo. Confermata, dunque, l’anticipazione di Calciomercato.it. Ci aveva provato anche il Genoa per Sabatini, che però alla fine ha scelto di declinare la proposta ricevuta e sposare in pieno il progetto dei campani. Il direttore è già all’opera per costruire una rosa più forte possibile in modo da rimanere stabilmente in Serie A negli anni a venire.

Sabatini nuovo ds della Salernitana: è ufficiale

Le ambizioni sono importanti e lo dimostra il fatto che Sabatini abbia pensato a Gattuso per la panchina, occupata attualmente da Colantuono. Ci sono stati dei contatti, ma il mister calabrese al momento non ha aperto a questa ipotesi e preferirebbe un club meno rischioso per la sua carriera, seppur la sfida sia affascinante. C’è tempo, Sabatini avrà sicuramente modo di esprimere tutte le sue abilità. La sensazione è che ne vedremo delle belle.

Di seguito il comunicato rilasciato dalla Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver formalizzato l’accordo con il Sig. Walter Sabatini che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo. Il Diretto Sabatini assisterà domani allo Stadio alla gara Salernitana-Lazio“.