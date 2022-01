Calciomercato Juventus, Allegri non lo convince | Vuole l’addio immediato

Il mercato della Juventus potrebbe subire ancora dei grandi colpi di scena, non c’è solamente l’infortunio di Chiesa: addio in vista

I bianconeri devono affrontare il mercato di gennaio con diverse urgenze: la prima è legata all’infortunio di Federico Chiesa e al suo possibile sostituto, ma potrebbe esserci un altro addio.

Trovare un profilo che possa tamponare all’assenza dell’attaccante della Nazionale non sarà un’impresa facile per la Juventus, sopratutto perché la volontà è quella di perfezionare un prestito e non un trasferimento a titolo definitivo. Tanto però può ancora succedere, soprattutto sul fronte Morata: come raccontato su queste pagine nelle settimane scorse, il Barcellona ha individuato nello spagnolo l’obiettivo per il proprio attacco. Arrivano novità dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Morata vuole il Barcellona | Nuovo tentativo

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Sport’, Alvaro Morata avrebbe sempre in mente il Barcellona e la sua volontà sarebbe quella di trasferirsi in blaugrana. Anche il club catalano resta convinto del fatto che l’ex Real Madrid e Chelsea sarebbe il centravanti ideale ed il giocatore avrebbe accolto con grande piacere la stima e gli apprezzamenti di Xavi. Non cambia però la situazione rispetto a quanto rivelato su Calciomercato.it nei giorni scorsi: l’ostacolo resta il possibile sostituto per l’attacco della Juventus.

Senza un sostituto all’altezza i bianconeri non possono valutare la partenza di Morata, considerando anche il fatto che Federico Chiesa starà fuori per il resto della stagione. Lo scenario delineato dal quotidiano iberico, però, è piuttosto chiaro: Alvaro vorrebbe il Barcellona ed il Barcellona vorrebbe Alvaro. Con queste premesse l’affare potrebbe decollare entro la fine del calciomercato invernale e, per questo, la sua situazione andrà monitorata con grande attenzione. Nonostante la sconfitta, anche contro l’Inter Morata ha dimostrato di essere troppo importante per questa squadra: trovare un sostituto non sarà una passeggiata di salute.