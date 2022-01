Calciomercato Juventus, sos attacco: indizio e nuovo bomber

Emergenza attacco per la Juventus che deve fare i conti con un reparto che segna poco e che fatica ad incidere con regolarità. L’infortunio di Chiesa mischia ulteriormente le carte mentre spunta un’altra ipotesi dalla Premier

L’incostanza resta il problema principale dell’attacco della Juventus, che orfano dei gol ‘sicuri’ di Cristiano Ronaldo in questa stagione sta viaggiando sotto ritmo e a correnti alternate. I vari Morata, Kean, Dybala e Kaio Jorge non stanno offrendo continuità dal punto di vista realizzativo, e l’infortunio recente e pesantissimo di Federico Chiesa non fa che depotenziare il valore offensivo della compagine allenata da Massimiliano Allegri.

L’aiuto giusto per l’allenatore della Juventus potrebbe arrivare dal mercato di gennaio, con la dirigenza bianconera che potrebbe regalare quanto meno un tassello offensivo al tecnico livornese per affrontare al meglio la seconda fase di stagione. Intanto il rendimento recente unito all’infortunio di Chiesa, ha cambiato il futuro di Kulusevski che resterà ancora a Torino. Al contrario per il centrocampo Arsenal e Juventus stanno dialogando per trovare un punto d’intesa sul trasferimento di Arthur ai Gunners.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Ravezzani: “Juventus mediocre. Bonucci? Segnale pessimo”

Calciomercato Juventus, emergenza attacco: idea Maupay

Il focus di casa Juve è però sull’attacco con un nome nuovo che potrebbe diventare eventualmente percorribile ma solo a determinate condizioni. L’idea a costi moderati che potrebbe intrigare la società bianconera porterebbe a Neal Maupay, centravanti francese del Brighton che ha messo a referto 7 reti in questa Premier finora, certificando la crescita delle ultime annate.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, Dybala ‘sorpassato’: sprint per un altro rinnovo

Attaccante polivalente classe 1996 con il contratto in scadenza 2023, Maupay ha una valutazione sui 18/20 milioni di euro, ma con l’accordo non troppo lontano dalla conclusione la società britannica non potrà chiedere cifre troppo elevate. Il francese è inoltre assistito da Federico Pastorello, stesso agente di Federico Bernardeschi, che con la Juventus sta negoziando il rinnovo, Arthur e Kulusevski. Il Brighton peraltro è al nono posto in classifica ed è dunque in totale tranquillità, motivo per cui alle giuste condizioni potrebbero permettersi di perderlo. Maupay è comunque una possibilità remota.