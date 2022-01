Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | “Ha cambiato idea”

Problemi per il rinnovo tra la Juventus e Dybala, arriva il parere di Focolari, Jacobelli e Pruzzo

Il rinnovo tra la Juventus e Dybala tarda e fa lievitare le indiscrezioni. L’Inter segue con attenzione la vicenda ma nel panorama internazionale non è l’unica squadra interessata.

Il giornalista Furio Focolari stamane ha esternato la sua opinione: “Dybala all’Inter? Marotta sappiamo che è capace di fare il Marotta. Antun non fa veramente il procuratore ma dà una mano – spiega a ‘Radio Radio’ – Arrivabene ogni volta che parla mette l’accento sulle cose negative di Dybala, che da un paio di anni non è più lui. Avrei detto impossibile fino a poco tempo fa, ma ora la cosa mi sembra possibile perché c’è Marotta”. Il collega Xavier Jacobelli ha proseguito: “E’ una partita a scacchi che non può terminare oggi. Arrivabene ha tirato due stoccate a Dybala per ricordargli quanto pesi la maglia numero dieci della Juventus. In questo momento, tra la Juve e Dybala, l’uno ha bisogno dell’altro”.

Calciomercato Juventus a Inter, rinnovo Dybala: l’annuncio di Focolari, Jacobelli e Pruzzo

Xavier Jacobelli ha chiarito: “Il problema è che da un anno e mezzo a questa parte il rendimento è stato discontinuo. La domanda che bisogna porsi, man mano che passa il tempo, in relazione al rinnovo annunciato e mai avvenuto, è cosa voglia fare Dybala. L’Inter è alla finestra così come il Tottenham. Anche Conte e il Barcellona stimano molto Dybala. Bisogna vedere cosa farà Dybala in questi mesi. Marotta e altre società sono alla finestra e osservano”.

In diretta radio è intervenuto anche l’ex bomber Roberto Pruzzo: “Io credo che il giocatore stia pensando veramente di poter cambiare. Può darsi che il giocatore sia entrato nell’ordine di poter cambiare squadra. Se fino a dieci giorni fa sembrava orientato a restare alla Juventus, potrebbe aver cambiato idea”.