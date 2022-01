“Dybala? Il rinnovo è in alto mare”. L’annuncio che spaventa la Juventus

Il contratto di Paulo Dybala andrà in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno 2022, ma le parti non hanno ancora trovato un’intesa per il rinnovo

Non ancora al meglio della condizione fisica in una stagione che lo ha visto spesso ai box per problemi muscolari, Paulo Dybala non ha inciso per come ci si aspettava nella Supercoppa di ieri sera contro l’Inter. Il fantasista argentino, tenuto in panchina da Allegri per oltre un’ora di gioco, non ha dato col suo ingresso in campo quella scossa tecnica che l’allenatore toscano avrebbe voluto imprimere al match.

Al netto degli infortuni, però, per il secondo anno consecutivo la Joya sta rendendo al di sotto degli standard previsti, e non è un caso se appena pochi giorni fa l’ad della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha frenato duramente sul rinnovo dell’argentino. Parole che non sarebbero piaciute all’entourage del calciatore, ora più che mai distante dalla firma sul nuovo contratto.

Dybala-Juventus, freddo gelido sul rinnovo

A tal proposito, intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Punto Nuovo’, l’esperto Massimo Franchi ha rivelato ulteriori dettagli sulla relazione contrattuale tra Dybala e la Juventus. Il giornalista di ‘Tuttosport’ ha spiegato: “Le condizioni non sono più le stesse, il rinnovo è in alto mare. Ma passare ad affidarsi da Ronaldo a Dybala non va bene: Dybala un giocatorino da giardino. Lui è prigioniero della partita contro il Barcellona, non è mai tornato su quei livelli”.

Parole piuttosto pesanti quelle pronunciate da Franchi, ma che rivelano perfettamente lo stato dell’arte in casa bianconera. Maggiori responsabilità verranno infatti attribuite al numero 10 argentino con l’assenza di Federico Chiesa nell’attacco bianconero da qui in avanti. Qualora Dybala non dovesse però dimostrare quella leadership tecnica che per anni lo ha consacrato come uno dei migliori talenti del panorama europeo, le riflessioni sul suo futuro potrebbero portare ad un clamoroso quanto inatteso addio a costo zero.