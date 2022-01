Caso Bonucci, UFFICIALE: la decisione del Giudice Sportivo

Il caso relativo Leonardo Bonucci ha infiammato le ultime ore, dopo la conquista del trofeo da parte dell’Inter. Ecco la decisione del Giudice Sportivo

Leonardo Bonucci ieri è stato suo malgrado protagonista infelice della vittoria dell’Inter in Supercoppa italiana.

Il centrale non ha potuto prendere parte alla finale, dopo i recenti problemi fisici. Nei minuti finali, però, Massimiliano Allegri ha cercato di metterlo in campo, per fargli battere uno dei calci di rigore. Non si è mai arrivati, però, fino a quel punto, dato che Alexis Sanchez ha chiuso i giochi proprio all’ultima azione disponibile. A quel punto, è scattata la gioia dell’Inter e anche la delusione della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, offerta ufficiale | La Juve trema, si chiude a gennaio

E Bonucci in campo non è mai entrato. Ma se l’è presa con il segretario dei nerazzurri, Cristiano Mozzillo. Ora è arrivata anche la decisione del Giudice Sportivo nei confronti del centrale della Nazionale. Non c’è la squalifica, ma l’ammenda per il calciatore della Juventus. Di seguito il comunicato: “5000 euro di ammenda alla Soc. INTERNAZIONALE per avere omesso di impedire l’ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale”.