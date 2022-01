Supercoppa italiana, probabili formazioni Inter-Juventus | Dubbio Dybala

Le probabili formazioni di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana in programma stasera a San Siro

Prestigiosa notte a San Siro, dove oggi va in scena Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana. Il Derby d’Italia tra Inzaghi e Allegri consegnerà il primo trofeo italiano del nuovo anno. Calciomercato.it, come sempre, offrirà molteplici contributi prima, durante e dopo la partita.

Capolista in Serie A con 49 punti in 21 partite, l’Inter arriva a questa super sfida in un ottimo stato di forma. Inzaghi recupera lo squalificato Calhanoglu e potrà inoltre schierare la formazione tipo: l’unico vero dubbio riguarda l’impiego di Dumfries a destra, mentre in attacco si ricompone la coppia formata da Dzeko e Lautaro.

Reduci dalla vittoria in rimonta contro la Roma, invece, i ragazzi di Allegri dovranno fare a meno di alcuni elementi importanti, tra i quali spicca l’infortunato Federico Chiesa. Tra gli assenti ci saranno anche gli squalificati Cuadrado e de Ligt. In difesa torna a disposizione Bonucci, che partirà però dalla panchina, in porta troverà spazio Perin. Il grande dubbio riguarda la presenza di Dybala, che dovrebbe partire dalla panchina, con Bernardeschi e Kulusevski al fianco di Morata.

Inter-Juventus, le probabili formazioni della finale di Supercoppa Italiana

Inter-Juventus è in programma stasera alle ore 21. A San Siro, a causa delle restrizioni per il rischio contagio, gli spalti si riempiranno solo a metà, ma non mancherà di certo l’atmosfera da grande occasione. La partita sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri e sarà visibile in diretta sulle reti Mediaset. Queste le probabili formazioni di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.