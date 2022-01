Juventus, Allegri tra Inter e calciomercato: annuncio su Kulusevski

La Juventus si appresta a giocare la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter. Allegri in conferenza stampa ha parlato di Kulusevski

La Juventus sta vivendo una stagione di alti e bassi in Serie A, ma ha la grande occasione di portare a casa un trofeo importante come la Supercoppa italiana, nello scontro di una vita contro l’Inter.

Massimiliano Allegri, come vi abbiamo riportato, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi su tanti temi caldi in vista del big match. L’allenatore è reduce dal rocambolesco ed esaltante 3-4 contro la Roma, ma non mancano le assenze per la Vecchia Signora. Una delle più pesanti è certamente quella di Federico Chiesa, dopo la lesione del legamento crociato che ha chiuso, con ogni probabilità prima del tempo, la stagione dell’esterno ex Fiorentina. E al suo posto in campo si potrebbe vedere un calciatore che non è ancora riuscito a esprimere del tutto le sue qualità a Torino: stiamo parlando di Dejan Kulusevski. L’ex Atalanta e Parma ora potrebbe avere diverse occasioni da titolare, proprio a partire dal match contro l’Inter.

Juventus, Kulusevski e il commento di Allegri verso l’Inter

La domanda di Calciomercato.it a Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha riguardato proprio l’esterno d’attacco. Kulusevski può essere domani una carta da giocare dal primo minuto? Qual è il ruolo al momento dove si esprime al meglio? “Ho parlato anche ieri con Dejan, è qui da due anni ormai e sta capendo cosa significa giocare nella Juve. Come tutti deve fare un salto di qualità a livello mentale. La determinazione e il carattere fa cambiare la carriera di un calciatore. Lui ha qualità, può giocare da esterno o sotto la punta. E’ importante che trovi la giusta maturità per giocare certe partite”.

Il centrocampista è stato inserito al centro di diversi rumors di calciomercato, anche in Italia, ma adesso potrebbe davvero restare alla Juventus e ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere di Allegri.