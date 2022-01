Roma, da valore aggiunto a possibile addio: “Oltre 50 milioni”

In grande difficoltà la Roma di Josè Mourinho, che potrebbe perdere uno dei suoi talenti nel prossimo calciomercato estivo

Continuano i problemi con le big per la Roma. Domenica nel primo big match contro la Juventus i giallorossi dopo essere andati in vantaggio per 3-1 sono crollati in sette minuti e hanno subito la rimonta dei bianconeri perdendo 3-4.

Una sconfitta dolorosa per la Roma di Mourinho, che inizia a pensare anche alle mosse per la prossima sessione di calciomercato estiva. A dire addio alla squadra capitolina potrebbe essere uno dei talenti che doveva essere un valore aggiunto in questa stagione, ma che fino ad ora non si è dimostrato tale. Serviranno 50 milioni per fargli lasciare la capitale a giugno.

Roma, futuro Zaniolo in bilico: “Stavolta può partire”

Alti e bassi in casa Roma nella prima stagione di Josè Mourinho, in cui i bassi però preoccupano e non poco. Il blackout contro la Juventus è stato certamente pesante, e bisognerà cambiare molto soprattutto nella mentalità per rialzarsi. Nel frattempo si pensa già al calciomercato estivo con qualche mese di anticipo, e si valuterebbe anche un possibile addio.

A poter partire a giugno potrebbe essere Nicolò Zaniolo, talento tanto aspettato dalla Roma dopo i due infortuni gravi, ma che fino ad ora non ha inciso come ci si aspettava. Ai microfoni di ‘Radio Radio’ Enrico Camelio ha infatti dichiarato: “Stavolta può partire, ovviamente a giugno. Se non rinnova adesso, lui ha il contratto che scade a giugno 2024, poi diventa pericoloso per la Roma”. Anche Sandro Sabatini sempre a ‘Radio Radio’ ha sottolineato: “Sotto i 50 milioni non se ne parla, dai 50 in su io credo che la Roma dia il via libera”. Dunque la permanenza di Zaniolo a Roma sembrerebbe in bilico.